شحنة "سرية" من الاسلحة الامريكية الثقيلة الى المغرب!

جهينة نيوز

تسلم المغرب، في سرية تامة، شحنة جديدة من الأسلحة الأمريكية الثقيلة، بموجب صفقة أُبرمت خلال زيارة وفد عسكري مغربي رفيع يرأسه المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال عبدالفتاح الوراق، إلى واشنطن، في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وأشارت صحيفة “المساء” المحلية، في عددها، اليوم الثلاثاء، إلى أن الشحنة الجديدة وصلت ميناء الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، وتتكون أساسًا من دبابات من طراز “فاب” المتطورة جدًا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، قولها إن الشحنة الجديدة أخذت طريقها من الميناء باتجاه قاعدة للقوات الملكية في النواصر قرب الدار البيضاء، لافتة إلى أنَّ اقتناء هذه الدبابات يأتي بعد أسبوع من تسلم الجيش المغربي دبابات أمريكية من طراز “أبراهام”، يوم السبت الماضي.

وتابعت الصحيفة أنَّ المغرب يستعد لتسلم شحنةٍ أخرى تتضمن طائرات مزودة بصواريخ جو-جو وصواريخ متطورة جدًا، تُستخدم في تسليح مقاتلات ”إف 16” التابعة للقوات الجوية.

وتجري حاليًا مفاوضات بين الجانبين الأمريكي والمغربي؛ لاقتناء طائرات هيليكوبتر من طراز (أباتشي) لفائدة سلاح الجو المغربي، وفق الصحيفة.