تحرير منطقة غرز جنوب شرق درعا بالكامل والعثور على أسلحة أمريكية من مخلفات الإرهابيين

جهينة نيوز

حرر الجيش اليوم منطقة غرز بالكامل جنوب شرق مدينة درعا د القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

وحسبما ذكرت سانا أن وحدات من الجيش خلال عملياتها العسكرية المتواصلة لإنهاء الوجود الإرهابي في درعا حررت اليوم منطقة صوامع الحبوب والسجن المركزي في غرز وسيطرت على المنطقة بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع المجموعات الإرهابية سقط خلالها العديد من أفرادها بين قتيل ومصاب بينما فر الباقون إلى المناطق المجاورة.

وبدأت وحدات الهندسة على الفور بتمشيط المنطقة من مخلفات الإرهابيين حيث عثرت على أسلحة متنوعة من بينها دبابة وصواريخ تاو أمريكية الصنع وقذائف هاون وصاروخية وقذائف دبابات و”أر بي جي” وعبوات ناسفة ومناظير ليلية وأجهزة اتصالات غربية الصنع.