تحرير منطقة غرز جنوب شرق درعا بالكامل والعثور على أسلحة أمريكية من مخلفات الإرهابيين

الثلاثاء, 10 تموز 2018 الساعة 20:14 | شؤون محلية, أخبار محلية

تحرير منطقة غرز جنوب شرق درعا بالكامل والعثور على أسلحة أمريكية من مخلفات الإرهابيين

جهينة نيوز

حرر الجيش اليوم منطقة غرز بالكامل جنوب شرق مدينة درعا د القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

وحسبما ذكرت سانا أن وحدات من الجيش خلال عملياتها العسكرية المتواصلة لإنهاء الوجود الإرهابي في درعا حررت اليوم منطقة صوامع الحبوب والسجن المركزي في غرز وسيطرت على المنطقة بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع المجموعات الإرهابية سقط خلالها العديد من أفرادها بين قتيل ومصاب بينما فر الباقون إلى المناطق المجاورة.

وبدأت وحدات الهندسة على الفور بتمشيط المنطقة من مخلفات الإرهابيين حيث عثرت على أسلحة متنوعة من بينها دبابة وصواريخ تاو أمريكية الصنع وقذائف هاون وصاروخية وقذائف دبابات و”أر بي جي” وعبوات ناسفة ومناظير ليلية وأجهزة اتصالات غربية الصنع.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا