رونالدو يودع النادي الملكي بـ هلا مدريد !

جهينة نيوز

أعلن نادي ريال مدريد عن انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو لمدة 4 سنوات.

و أبدى رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني عن سعادته بتواجده لمدة 9 سنوات داخل النادي الملكي.

ونشر الموقع الرسمي للنادي تصريحات اللاعب بعد إتمام انتقاله لليوفي حيث أكد رونالدو على إنها كانت سنوات سعيد في الريال يوجه خاص وعلى مدينة مدريد بوجه عام.

وأوضح:"أعتقد أن الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة في حياتي وهذا هو السبب في أنني طلبت من النادي بالمغادرة، وعلى جماهير الفريق أن يتفهموا هذا الأمر".

وأضاف:"لقد كانوا 9 سنوات رائعين وفريدين من نوعهما، كان هذا وقتاً ممتعاً بالنسبة لي و لن أنسى أبداً أني استمتعت بكرة القدم هنا بطريقة فريدة من نوعها".

واختتم تصريحاته :" شكراً للجميع ، وبطبيعة الحال ، كما قلت لأول مرة في ملعبنا منذ 9 سنوات: هلا مدريد!".