دورات تدريبية للراغبين بالتقدم لمسابقة القبول في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق

جهينة نيوز

أعلنت نقابة المعلمين بجامعة دمشق عن بدء الدورات التدريبية التي تقيمها بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بالجامعة للطلاب الراغبين بالتقدم الى مسابقة القبول في الكلية من الناجحين في الثانوية العامة بفروعها للعام الدراسي /2018/2019.

وأشارت النقابة في اعلانها اليوم الى أن التسجيل يبدأ اعتبارا من اليوم لدى مكتب وحدة نقابة المعلمين بالكلية

مبينة ان الدورات مستمرة بمعدل دورة اسبوعيا لحين موعد مسابقة القبول في كلية الفنون.

وحددت النقابة رسم الانتساب للراغبين بخمسة الاف ليرة سورية مع منح اعفاء لابناء الشهداء وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من الرسم كليا وحسم 25 بالمئة من الرسم لابناء أعضاء نقابة المعلمين والعسكريين.

وتشكل هذه الدورات فرصة لتعريف الطلاب الراغبين بالانتساب الى كلية الفنون الجميلة على أقسام الكلية والية الدراسة فيها وشروط تجاوز امتحان القبول المعتمد على موهبة الرسم اضافة الى تعريفهم بمبادىء الرسم وقواعده الاساسية وتطوير مواهب وقدرات الملمين منهم لتصل الى مستوى مقبول من خلال ما يقدمه الاساتذة من نصائح وارشادات.