مهرجان موازين يرد على اتهامات أصالة له بالرشوة!

جهينة نيوز

علق مهرجان "موازين" الغنائي المغربي على اتهامات الفنانة أصالة نصري، له بشأن تلقيها عرضا للمشاركة فيه مقابل رشوة مالية.

ونفى المهرجان، من خلال مستشاره الفني، المكلف بالبرمجة العربية له، محمود لمسفر، مزاعم أصالة، مؤكدا في بيان، اليوم الثلاثاء أنه لم يكن هناك أي اتصال معها بشأن مشاركتها في دورة هذا العام، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.

وقال : "لم تتم برمجة الفنانة أصالة في المهرجان منذ عام 2015، بما في ذلك دورة 2018، ولم يكن هناك أي اتصال، على الإطلاق، معها بشأن مشاركتها خلال دورة هذه السنة".

وتابع لمسفر أن "الواقعة التي أشارت إليها الفنانة أصالة لا علم لي بها على الإطلاق، إلا من خلال التدوينة التي نشرتها"، مشيرا إلى أن "الفنانة سبق وأن شاركت 3 مرات في المهرجان، وقد جرى التعاون بيننا بكل الاحترافية المعهودة".

وكانت أصالة نصري أعلنت، منذ أيام عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، عن أن مسؤولين في مهرجان موسيقي عربي طالبوها بدفع "رشوة" من أجل المشاركة في المهرجان.

وقالت أصالة إنها لم ترض لعزتها وكرامتها واحترامها للأمانة أن "ترشي كي تصل لجمهورها".

وأوضحت أصالة أن أحد المسؤولين طلب منها "رشوة تحت الطاولة".

ونشرت أصالة صورة مركبة تجمع بينها وعلم المغرب، حيث أقيم مؤخرا مهرجان موازين الموسيقي.

وأشارت إلى أن ما حدث معها في موازين يحدث في كل مكان على وجه الأرض: "إن كان هناك شخص لم يلتزم بأخلاقيّات المهنة، في الحبيبة الغاليه المغرب، فمثله عشرات ومئات وآلاف في كلّ مكان على وجه الأرض".

وتابعت موجهة حديثها للمغاربة: "لا تكترثوا لشخص لا يمثّل إِلَّا نفسه، وإن لم نلتق اليوم فغداً قريب، وأنا لن يفعل البعد فيني إِلَّا شوق أكثر للقاء أجمل".

ونشر الصحفي ربيع الهنيدي على صفحته بموقع إنستغرام تعليقا لطارق العريان، المنتج وزوج المطربة أصالة، يؤكد فيه واقعة "الرشوة".

وقال العريان إن واحدا من إدارة مهرجان موازين طلب "رشوة تحت الطاولة" من أجل مشاركة أصالة، وهو ما رفضته .

وأقيمت الدورة الـ17 من مهرجان موازين الموسيقي بالمغرب في 22 يونيو/حزيران، وحتى 30 من الشهر الماضي.