أكثر من ألفي منشأة في حلب عادت للعمل منذ بداية العام الجاري

جهينة نيوز

كشف مدير صناعة حلب المهندس معن زين العابدين جذبة عن عودة 2203 منشات صناعية وحرفية في المحافظة الى الانتاج منذ بداية العام الجاري ليصل العدد الكلي للمنشات العاملة الى 11916 منشأة بعد تأهيل البنية التحتية في المدن والمناطق الصناعية وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لها.

وحول الخدمات التى قدمتها مديرية الصناعة أشار جذبة الى التسهيلات المقدمة لمنح موافقات الاستيراد من مواد أولية والات وتجهيزات وتقديم المشتقات النفطية من مازوت وفيول والتراخيص الادارية وغيرها لافتا الى أنه تم اصدار 31 سجلا حرفيا وصناعيا و 258 قرارا صناعيا وحرفيا منذ بداية العام الجاري.

واكد جذبة أهمية الموافقة على منح المنشات الصناعية حاجتها من المواد الاولية ريثما تتم اعادة تأهيل أماكنها الاصلية وصرف المبالغ المقدرة من لجنة تقييم الاضرار للمنشات الصناعية لمساعدة الصناعيين على اعادة نشاطهم ومنح محفزات مالية لتأهيل المنشات واقلاعها ومنح قروض تشغيلية بفوائد ميسرة وتحفيز الصناعيين لتسجيل العمالة فى التأمينات

الاجتماعية.

واضاف أن المديرية تقوم بلقاءات دورية مع صناعيي حلب للوقوف على المشكلات التى يعانون منها والتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية في حلب بهدف حلها وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة.

سانا