شاهد: مشاركة عشرات الطائرات الحربية في تدريبات للإنزال الجوي الروسي

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 50 طائرة تابعة للنقل الجوي العسكري، انتقلت إلى مطارات ميدانية خلال مناورات ضخمة تنفذها القوات المحمولة جوا بالاشتراك مع طائرات النقل العسكري.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم:" انتقل أكثر من 50 طائرة من طائرات النقل العسكرية إلى المطارات الميدانية بمقاطعتي إيفانوفو وأوليانوفسك، خلال التدريبات التكتيكية العملية لطيران النقل العسكري. وشاركت في التدريبات طائرات من طراز، "ايل -76 "و "انطونوف 124 "( روسلان) و" انطونوف -22 انتي" و"انطونوف-26" وطائرات من طرازات أخرى- بشكل إجمالي، طائرات من 8 أنواع.

وتشارك في تدريبات طيران النقل العسكري، 3 أفواج تابعة للقوات المحمولة جوا تابعة للجيش الروسي. وتنتشر هذه الأفواج، في مقاطعات، روستوف وبسكوف وأورينبورغ.

وخلال المناورات الجوية المذكورة، ستنفذ عمليات نقل وإنزال القوات والمعدات الحربية والحمولات الأخرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن المناورات، بدأت يوم امس وستستمر حتى 13 يوليو تموز الجاري وخلالها سيقوم المظليون بتدمير نقطة كبيرة للدعم اللوجستي، تابعة للعدو المفترض وكذلك عبور حواجز مائية خلال إعادة الانتشار والتمركز في خطوط مواجهة مناسبة والاحتفاظ بها لدعم هجوم القوات الرئيسية.

المصدر:تاس