امريكا تعد بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا لهذا السبب؟

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالإبقاء على الطريق البحري عبر مضيق هرمز مفتوحا لإيصال النفط إلى جميع أنحاء العالم.

وأشار بومبيو خلال مقابلة مع القناة التلفزيونية الإماراتية "Sky News Arabia" إلى أن الحظر المفروض على صادرات النفط الإيراني في إطار العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد سيبدأ تنفيذه من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف "نعمل على الحصول على ضمانات بأن يلتزم العالم بالعقوبات التي فرضناها على إيران".

ووفقا له، فإن الجهود الرئيسية لواشنطن تهدف إلى منع إيران من الحصول على ما يكفي من المال لمواصلة سياستها. مضيفا "يجب أن يعلم النظام في إيران أن الوضع الاقتصادي في البلاد لن يتحسن حتى تصبح إيران دولة طبيعية (ديمقراطية)".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار/ مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران مجموعة دول (5+ 1) وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية) بالإضافة إلى ألمانيا، بخصوص رفع العقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي، مؤكدا استئناف عقوبات صارمة ضد إيران، والشركات العالمية التي تعمل داخل إيران، أو تتعاون معها.

وكان نائب رئيس الحرس الثوري الإيراني، قد صرح في وقت سابق، أن الحرس الثوري على استعداد لإغلاق مضيق هرمز أمام عبور النفط إلى دول أخرى إذا كان سيتم تقييد صادرات النفط الإيرانية. وفي وقت سابق قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إن واشنطن ستحاول إقناع حلفائها بالتوقف التام عن شراء النفط من إيران بحلول أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، وإن مثل هذه المناقشات تجري أيضا مع دول أخرى، بما في ذلك الصين.