"ليبرمان" يجدد تهديداته للجيش السوري !

جهينة نيوز

وجه وزير دفاع الكيان الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الثلاثاء تهديدات جديدة إلى الجيش السوري.

ووفقاً لموقع "RT"، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال زيارته إلى الجولان السوري المحتل اليوم، تهديدات جديدة إلى الجيش السوري، محذرا من أن "كل جندي سوري يوجد في المنطقة يعرض حياته للخطر".

وجاءت تصريحات ليبرمان بعد يوم من تهديده "برد عنيف" على أي محاولة انتشار للقوات السورية في المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح في هضبة الجولان.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت أجرى، برفقة كبار ضباط الجيش، جولة ميدانية في الجولان السوري المحتل، من أجل تقييم الأوضاع في المنطقة في ضوء العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري في درعا واحتمال اقترابه من خط وقف إطلاق النار.