مسلحو بصرى الشام يواصلون تسليم أسلحتهم الثقيلة للجيش

جهينة نيوز

واصلت المجموعات المسلحة المنتشرة في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي تسليم أسلحتها الثقيلة للجيش وذلك في سياق الاتفاق الذي تم التوصل اليه في المدينة.

وجرى اليوم استلام دبابتين من المسلحين في بصرى الشام في سياق الاتفاق على أن تتواصل العملية حتى الانتهاء من تسليم السلاح الثقيل والمتوسط في جميع المدن والبلدات التي انضمت إلى الاتفاق.

وكانت المجموعات المسلحة سلمت قبل ايام قليلة دبابتين و 3 عربات “بي إم بي” ومدفع هاون عيار 160 مم واخر عيار 57 مم وذلك في اطار عملية المصالحة الجارية هناك.

وتم التوصل يوم الجمعة الفائت الى اتفاق بين الدولة السورية والمجموعات الارهابية في مدينة بصرى ينص على البدء بوقف إطلاق النار وقيام المجموعات المسلحة بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط في جميع المدن والبلدات وتسوية أوضاع من يرغب بالبقاء من المسلحين وخروج الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم إلى إدلب واستلام الدولة السورية كل نقاط المراقبة على طول الحدود السورية الأردنية اضافة الى عودة الأهالي الذين خرجوا من مدنهم وبلداتهم إليها وعودة مؤسسات الدولة لتمارس عملها في المدن والبلدات بعد خروج الإرهابيين غير الراغبين بتسوية أوضاعهم.

سانا