بدء تصوير الفيلم القصير /نهري بحري/ للمخرج المهند كلثوم

جهينة نيوز

أطلقت المؤسسة العامة للسينما عمليات تصوير الفيلم الروائى القصير /نهري بحري/ كثالث تعاون لها مع المخرج الشاب المهند كلثوم.

وكتب الفيلم سامر محمد اسماعيل ويتم تصويره فى اللاذقية ويلعب بطولته كل من الفنان عبد المنعم عمايرى والممثلة والمغنية الشابة سهير صالح وتدور قصته حول علاقة حب قوية بين عاشقين يعانيان من وطأة الظروف التي أفرزتها الحرب على سورية ولكن هذه العلاقة ستأخذ منحى اخر بعد مكاشفات صادمة بينهما فيتغير مصيرهما.

وتضم البطاقة الفنية للفيلم مدير الانتاج مغيث ديب ومدير التصوير نائل تركمانى ومدير اضاءة دريد رحال ومخرج منفذ براءة زريق والصوت خلدون يازجي وفوتوغراف مهند بيضة ومكياج سارة العرند وكلاكيت هلا اللحام وديكور محمد خطاب وهو من تمثيل مريم على والطفلة ساندى جنوب.

سانا