رونالدو ورئيس يوفنتوس يجتمعان سرا في اليونان لإتمام الانتقال!

جهينة نيوز

تحدثت تقارير إيطالية رفيعة المستوى عن عقد اجتماع سري بين البرتغالي ونجم ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو، ورئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنييلي، في اليونان.

وغرد الصحفي الإيطالي، تانكريدي بالميري، والمعروف بتقربه من نادي السيدة العجوز على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اللقاء حيث نشر، قائلا بأن رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي سيلتقي برونالدو في اليونان.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" عن فحوى المكالمة الهاتفية بين مدرب النادي الإيطالي أليجري ورونالدو، والتي كانت تتعلق بالطريقة التي يرغب بها البرتغالي لتقديمه لمشجعي النادي.

وتشير التقارير إلى قرب انتقال رونالدو إلى يوفنتوس مقابل مبلغ قد يصل إلى 117 مليون دولار أمريكي وبراتب سنوي يصل إلى 35 مليون دولار.

ويسعى رونالدو لخوض تجربة جديدة في الملاعب الإيطالية، بالإضافة لأنه لن يواجه مشاكل ضريبية كتلك التي واجهته في إسبانيا.