موجة الحرّ في كندا اودت بحياة 70 شخصا كحصيلة نهائية!

جهينة نيوز

أعلنت السلطات الكندية أن الحصيلة النهائية لقتلى موجة الحر التي ضربت مقاطعة كيبيك الكندية مطلع الشهر الحالي بلغت 70 شخصا.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة في المقاطعة أن 34 قتيلا أي ما يقارب من نصف الضحايا سجّلوا في مونتريال، العاصمة الاقتصادية لكيبيك.

وعانت معظم مناطق وسط وشرق كندا من طقس حار ورطب لعدة أيام ورفع مسؤولو الصحة في مونتريال مستوى الاستجابة في المدينة من درجة "تحذير" إلى "تدخل"، بعد تزايد المكالمات الهاتفية المتعلقة بالحر عن طريق خط حكومي مخصص لاستعلامات الصحة وسيارات الإسعاف.

وسبق أن شهدت كندا في 2010 موجة حرّ ضربت منطقة مونتريال وأسفرت عن مقتل حوالي 100 شخص.