قافلتا مساعدات إلى أهالي داعل وزيزون وتل شهاب وخراب الشحم بريف درعا

جهينة نيوز

أرسلت محافظة درعا قافلتي مساعدات غذائية ومحروقات الى عدد من القرى والبلدات بريف درعا الشمالي والجنوبي الغربي وذلك في إطار الاجراءات الحكومية لدعم وتأمين احتياجات الأهالي فيها بعد تطهيرها من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إليها.

وذكرت سانا أنه في إطار تأمين الاحتياجات اليومية للأهالي في قرى وبلدات زيزون وتل شهاب وخراب الشحم إلى الجنوب الغربي من مدينة درعا أرسلت محافظة درعا قافلة مؤلفة من 6 شاحنات محملة ب 15 ألف ليتر من المازوت و1100 أسطوانة غاز منزلي و20 طنا من الدقيق.

وتحمل قافلة أخرى 4200 سلة غذائية والعدد ذاته من أكياس الدقيق وصلت إلى مدينة داعل شمال مدينة درعا أرسلتها المحافظة لتأمين جزء من احتياجات الأهالي الذين بقوا في منازلهم وصمدوا في وجه التنظيمات الارهابية وأجبروا المسلحين من أبناء المدينة على تسليم اسلحتهم وبالتالي انضمام المدينة إلى قائمة القرى والبلدات والمناطق التي أنجزت فيها مصالحات محلية.

وتعمل الجهات المعنية في محافظة درعا بوتيرة متسارعة لاعادة الحياة الطبيعية الى القرى والبلدات التي تم تحريرها من الارهاب من خلال عمليات اصلاح وبناء ما دمره الارهاب وتأمين مقومات الحياة الطبيعية للأهالي فيها ولتشجيع من غادرها نتيجة الارهاب على العودة الى أرضه ومجتمعه وبدء حياة امنة مستقرة فيها.