الاتحاد الارجنتيني يبقي خورخي سامباولي مدربا للمنتخب الوطني

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم انه سيبقي في الوقت الراهن على مدرب المنتخب الوطني خورخي سامباولي، وأوكل اليه قيادة منتخب دون 20 عاما في دورة ودية في اسبانيا في تموز/يوليو، قبل ان يجري تقييما لتجربه أواخر الشهر الحالي، بعد الأداء المخيب للمنتخب في مونديال 2018.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد، عقد رئيسه كلاوديو تابيا ونائبه دانيال أنجيليشي اجتماعا لساعة مع سامباولي الاثنين، تطرق الى "أداء وكفاءة المدرب في كأس العالم الأخيرة" في روسيا.

وخرج المنتخب من الدور ثمن النهائي للمونديال بخسارته أمام فرنسا 3-4، بعد أداء غير مقنع لاسيما من النجم ليونيل ميسي، وتقارير صحافية متعددة عن حصول شرخ بين سامباولي واللاعبين.

وأشار بيان الاتحاد الى ان سامباولي سيتولى قيادة منتخب ما دون 20 عاما في دورة ودية تقام في لالكوديا بمقاطعة فالنسيا الاسبانية في تموز/يوليو في ظل شغور منصب مدرب هذه الفئة العمرية.

أضاف انه سيتم خلال "اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد المقرر نهاية الشهر، إجراء تقييم مشترك لمسار المدرب حتى الآن".

وبحسب وسائل الاعلام الارجنتينية، فإن رئيس الاتحاد ونائبه أخبرا سامبولي اليوم الاثنين ان مهمته التي بدأت على رأس الجهاز الفني للمنتخب في حزيران/يونيو 2017، شارفت على النهاية.

وكان عقد سامباولي (58 عاما) يمتد حتى عام 2022. وبحسب الصحافة الأرجنتينية، سيضطر الاتحاد المحلي لدفع تعويض قدره 15 مليون دولار، في حال أقال المدرب قبل أربعة أعوام من انتهاء عقده.