تايوان تستعد لقدوم الإعصار «ماريا»

جهينة نيوز:

ألغيت عشرات الرحلات وأقفلت مدارس ابوابها الثلاثاء في تايوان، مع اقتراب الإعصار ماريا الذي من المتوقع ان يتسبب بهطول أمطار غزيرة ورياح عاتية في الجزيرة الواقعة شرق الصين.

واعلن مكتب الأرصاد الجوية ان الإعصار ماريا يبعد 500 كلم شرق مدينة يلان الساحلية (شمال-شرق) مع هبوب رياح بلغت سرعتها 190 كلم في الساعة، في حوالى الساعة 10،00 بالتوقيت المحلي (02،00 ت غ).

ومن المتوقع ان يكون التأثير الأقوى للإعصار، اعتبارا من مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، مع امطار غزيرة تصل حتى 500 ملم في بعض المناطق، كما ذكر المصدر نفسه.

وحذرت السلطات من احتمال حصول فيضانات وانزلاقات للتربة.

وعلى سبيل الوقاية، ستقفل مدارس ومكاتب بعد ظهر الثلاثاء في خمس مدن، منها يلان، حيث بدأت امواج قوية تنقض على الشاطئ، كما أوضحت السلطات.

وعلى صعيد النقل الجوي، ألغت شركة يوني إير التايوانية حوالى 70 رحلة داخلية الثلاثاء، وألغت شركتان أخريان رحلات الى جزيرة اوكيناوا اليابانية.

أما شركة كاثاي باسيفيك فألغت اكثر من عشر رحلات بين هونغ كونغ وتايبيه، ورحلات أخرى بين هونغ كونغ وأوكيناوا، الثلاثاء والأربعاء.

ودعا رئيس الوزراء التايواني وليام لاي السلطات والناس الى "التيقظ التام" عند مرور الاعصار الاول للموسم. وطلب منهم ملازمة منازلهم والتعاون مع السلطات المسؤولة عن الوقاية.

وغالبا ما تتعرض تايوان لأعاصير في الصيف. وفي العام الماضي، اصيب اكثر من مائة شخص عندما ضرب الاعصار نيسات على الجزيرة، متسببا بفيضانات وانقطاعات مؤذية للتيار الكهربائي.