ترامب يتقدم على البابا فرنسيس ورئيس وزراء الهند في «تويتر»

جهينة نيوز:

اظهرت دراسة سنوية اعدتها شركة "بورسون كون اند وولف" المتخصصة بالاعلام والعلاقات العامة ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يحظى باكبر عدد متابعين على تويتر بين قادة العالم متقدما على البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.

وافادت الدراسة التي حملت عنوان "تويبلوماسي" انه مع حوالى 52 مليون متابع لحسابه "اصبح ترامب القائد العالمي الاكثر متابعة على تويتر في تشرين الاول/اكتوبر 2017 حين تجاوز البابا فرنسيس الذي اصبح الثاني عالميا مع اكثر من 47 مليون متابع لحساباته في تسع لغات".

واضافت ان "رئيس الوزراء الهندي يحتل المرتبة الثالثة والرابعة مع 42 مليون متابع لحسابه الشخصي و26 مليون متابع لحسابه الرسمي".

وفي اوروبا، تصدرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اللائحة مع اكثر من خمسة ملايين متابع لحسابها الرسمي الخاص برئيس الحكومة البريطانية ويليها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (اكثر من ثلاثة ملايين) الذي ارتفع عدد متابعيه بمعدل ثلاثة اضعاف منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في ايار/مايو 2017.

ويعتبر ممثلو حكومات دول اميركا الجنوبية على تويتر "الاكثر نشاطا" مثل وزير الخارجية الفنزويلي خورخي ارياسا الذي كتب ما معدله 55 تغريدة يوميا خلال الاشهر ال12 الماضية.

وكشفت الدراسة ايضا ان رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 187 دولة متواجدون على تويتر "ما يشكل 97% من اصل 193 دولة عضو في الامم المتحدة".