الكشف عن سبب إخفاق المنتخب الإنكليزي في حسم المباريات عبر ركلات الترجيح

جهينة نيوز:

أثنى لاعبون في المنتخب الإنكليزي لكرة القدم، على ما قدمته الاستشارية النفسية للفريق بيبا غرانجي من دعم في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأخصائية النفسية تساعد لاعبي الفريق على مقاومة الضغط، لاسيما في المباريات الكبرى الحاسمة.

واصطحب المنتخب الإنكليزي الأخصائية النفسية إلى روسيا حيث تمكن من التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح على نظيره الكولومبي.

وكان مشجعو المنتخب الإنكليزي يخشون الإخفاق بسبب السجل غير الموفق للفريق في حسم المباريات عبر ركلات الترجيح، حيث كشف تحليل نفسي طلبه المدرب غاريث ساوثغيت، أن سبب هذا الإخفاق المتكرر يكمن في استعجال اللاعبين تسديد الكرة.

وقال لاعب المنتخب الإنكليزي، ديلي ألي: "لقد قامت بيبا بعمل جبار معنا، إنها إنسانة رائعة ومجتهدة وتعرف جيدا ما تتحدث عنه، ولذلك يصغي الجميع لما تقوله".

وكان تقرير لصحيفة "صن" البريطانية، قد أشار إلى خضوع لاعبي المنتخب الإنكليزي لاختبارات نفسية قاست قوتهم العقلية قبل التوجه إلى روسيا، كما أنهم أجابوا عن عدة استبيانات وأسئلة نفسية.

وتولت بيبا مسؤولية الإشراف على هذه الاختبارات، وذلك بعد أن انضمت إلى المنتخب الإنكليزي العام الماضي، للمساعدة على تطوير أداء الفريق في كأس العالم 2018.

ويواجه المنتخب الإنكليزي نظيره الكرواتي الأربعاء في موسكو، بينما يخوض المنتخب الفرنسي مباراة حاسمة مع جاره البلجيكي الثلاثاء في إطار مباريات نصف النهائي للمونديال.