نقل جورج كلوني للمستشفى بعد حادث سير

جهينة نيوز:

ذكرت تقارير إعلامية أن النجم الأميركي، جورج كلوني، أصيب، اليوم الثلاثاء، في حادث سير نجم عن اصطدام دراجته النارية بسيارة في جزيرة سردينيا الإيطالية.

وبحسب ما نقلت تقارير إعلامية فإن كلوني (57 عاما) يقضي فصل الصيف مع زوجته أمل في الجزيرة الساحرة لأجل تصوير سلسلته الجديدة "كاتش 22".

ولم ترد أنباء مفصلة حول نوع الإصابة التي تعرض لها كلوني وما إذا كانت على درجة من الخطورة، إلا أن التقارير أكدت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت صور من موقع الحادث تضرر مقدمة السيارة التي يبدو أنها تعرضت للاصطدام، فيما بدت مطفأة الحريق ملقاة على الطريق.

وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن الزوجين الشهيرين استأجرا فيلا فاخرة من رجل أعمال مقرب من رئيس إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني.