الشرطة الفرنسية تقتل رجلا صعقاً بالعصي الكهربائية

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات القضائية الفرنسية، وفاة رجل ثلاثيني بأزمة قلبية، بسبب صعقه بالكهرباء من قبل عناصر الدرك في الشارع، بعد الاشتباه بسلوكه الغريب.

وأشار بيان لنيابة بلدة سواسون، إلى أن "الرجل وهو من سكان بلدة (فيك-سور-اين)، جذب انتباه عدد من الأشخاص بتسكعه الغريب في شوارع البلدة، ومن ثم دخوله حديقة منزل حيث تسبب في أضرار، واستولى على قضيب معدني انتزعه، وتدخل رجال الدرك عقب تلقيهم بلاغا بالأمر، محاولين توقيف الرجل".

وأضاف البيان: "حينها ردد الرجل -الله أكبر- وتوجه إلى العسكريين وضرب بقبضتيه الغطاء الأمامي لسيارتهم، بعد أن ألقى القضيب باتجاههم".

وأشارت النيابة، إلى أن عناصر الدرك حاولوا السيطرة على الرجل، وعندما لم يتمكنوا من ذلك بدؤوا بصعقه بالعصي الكهربائية، وسقط أرضا، ليكتشفوا أنه يعاني من ضيق في التنفس الأمر الذي أدى إلى وفاته بعد دقائق.

ولم تحدد النيابة عدد المرات الكهربائية التي صعق بها الرجل، مشددة على أن الجهات المتخصصة ستقوم بتشريح الجثة لتحديد، ما إذا كان وضع الرجل طبيعيا أو أنه كان تحت تأثير مخدر.