ترامب يعترف بغباء مستشاريه

جهينة نيوز:

شكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، "حماقة" مستشاريه في الأمن القومي، ونعتهم بـ"الأغبياء"، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

وذكرت الصحيفة أن مكالمة هاتفية بين الرئيسين ترامب وبوتين جرت في شهر مارس، إلا أن مستشارين في الأمن القومي الأمريكي أوصوا ترامب ألا يهاتف بوتين، وطالبوه لاحقا بألا يهنئه على فوزه في الانتخابات الرئاسية في آذار / مارس الماضي.

وأضافت الصحيفة أن ترامب لم يتجاهل توصيات المستشارين فحسب، بل أخبر بوتين خلال المكالمة الهاتفية معه بأنهم "أغبياء ولا ينبغي الاستماع إليهم".

ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان بوتين وترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي في 16 تموز / يوليو الجاري في أول قمة رسمية لهما، ويبحثا سبل تطوير العلاقات بين موسكو وواشنطن، وملفات سوريا وأوكرانيا وغيرها.