اليابان تعلن عن حصيلة ضحايا السيول الأخيرة

جهينة نيوز:

تجاوزت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة على غرب اليابان 150 قتيلا، حسب مصادر رسمية اليوم الثلاثاء.

وتتواصل عمليات البحث عن ناجين في المناطق المنكوبة في غرب الأرخبيل حيث لا يزال نحو 60 شخصا في عداد المفقودين.

وأدت الأمطار التي هطلت بغزارة غير مسبوقة منذ 30 عاما بين الجمعة والأحد، إلى فيضانات ضخمة وسيول وأضرار مادية جسيمة، كما تسببت باحتجاز العديد من السكان في منازلهم التي رفضوا إخلاءها على الرغم من أن السلطات كانت قد نصحتهم بذلك، بموجب أوامر غير ملزمة أصدرتها قبيل الكارثة.

وهذه واحدة من أخطر الكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة في اليابان، وقد تجاوز عدد ضحاياها حصيلة الانهيارات الأرضية في هيروشيما عام 2014، والتي وصلت إلى 74 قتيلا.

ولفداحة الوضع، قرر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حسب متحدث باسم الحكومة، إلغاء جولة كان سيبدأها الأربعاء إلى بلجيكا وفرنسا والسعودية ومصر، "لضرورة الوقوف على إنقاذ المنكوبين وإعادة الإعمار".