بلدة المطية أقصى جنوب درعا تنضم إلى المصالحة

الثلاثاء, 10 تموز 2018 الساعة 11:29 | شؤون محلية, أخبار محلية

بلدة المطية أقصى جنوب درعا تنضم إلى المصالحة

جهينة نيوز

أفادت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن بلدة المطية الواقعة في أقصى جنوب محافظة درعا انضمت إلى بلدات المصالحة الوطنية.

وكان أغلب قادة الجماعات المسلحة في محافظة درعا بجنوب سوريا انضموا للقوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن التوصل لاتفاق مع تلك الجماعات للانسحاب من المحافظة.

وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق وجود "المعارضة" إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، وقد تم إخراج آلاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص إلى محافظة إدلب شمالي سوريا.


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