كوريا الجنوبية تلغي تدريبات حربية سنوية مع استمرار المحادثات مع الجارة الشمالية

جهينة نيوز

قالت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها قررت إلغاء تدريبات حربية سنوية لتعبئة موظفي الحكومة هذا العام كانت تجرى في إطار تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة جرى تعليقها، لكنها ستجري تدريبات عسكرية منفردة للحفاظ على جاهزيتها.

وأعلن وزيرا السلامة والدفاع ذلك في بيان لوسائل الإعلام يوم‭ ‬الثلاثاء. وعادة ما يتم إجراء تلك التدريبات في أغسطس آب من كل عام بالتزامن مع تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

وكانت سيؤول وواشنطن قالتا في يونيو حزيران إنهما ستوقفان التدريبات المشتركة بعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المناورات الحربية عقب القمة التي جمعته بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة في 12 من يونيو حزيران.

وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن تعليق التدريبات المشتركة يمكن أن يسهل المحادثات النووية الجارية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال الوزيران إن كوريا الجنوبية ستطور نموذجا جديدا من التدريبات يهدف إلى مكافحة التشدد والكوارث الطبيعية الكبيرة.

وقال وزير الدفاع سونغ يونغ مو ”سيجري جيشنا تدريبات منفردة مزمعة هذا العام ويتخذ قرارا بشأن التدريبات المشتركة بالتشاور مع الولايات المتحدة“.