الجيش يغتنم عربة غير عادية في معبر نصيب

جهينة نيوز

غنمت قوات الجيش السوري، في الأيام القليلة الماضية، آليات عسكرية عديدة منها عربة مدرعة غير عادية.

واستولى الجيش أثناء تحرير معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن على نسخة غير عادية لناقلة الجنود المدرعة المجنزرة "إم تي-إل بي".

وتتميز العربة التي كانت تابعة لميليشيا "الجيش الحر" حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، باحتوائها على أسلحة خاصة بمدرعة أخرى من صنع تشيكي بالإضافة إلى المدفع الرشاش الخاص بها.

وشوهدت العربة العجيبة ذات برجي الأسلحة للمرة الأولى منذ شهر تقريبا. ويحتوي أحد البرجين على أسلحة ناقلة الجنود المدرعة "أو تي-64إس": مدفع رشاش عيار 14.5 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم.

وعُثر في نفس المعبر على عربات تركها المسلحون من طراز "أو تي-64إس" منها العربة التي نُزع منها برج الأسلحة ليوضع في عربة "إم تي-إل بي".

وفي ظن خبراء عسكريين فإن مدرعات "إم تي-إل بي" و"أو تي-64إس" وصلت إلى المسلحين في سوريا من بلغاريا.