الجيش يغتنم عربة غير عادية في معبر نصيب

الثلاثاء, 10 تموز 2018 الساعة 11:10 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش يغتنم عربة غير عادية في معبر نصيب

جهينة نيوز

غنمت قوات الجيش السوري، في الأيام القليلة الماضية، آليات عسكرية عديدة منها عربة مدرعة غير عادية.

واستولى الجيش أثناء تحرير معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن على نسخة غير عادية لناقلة الجنود المدرعة المجنزرة "إم تي-إل بي".

وتتميز العربة التي كانت تابعة لميليشيا "الجيش الحر" حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، باحتوائها على أسلحة خاصة بمدرعة أخرى من صنع تشيكي بالإضافة إلى المدفع الرشاش الخاص بها.

وشوهدت العربة العجيبة ذات برجي الأسلحة للمرة الأولى منذ شهر تقريبا. ويحتوي أحد البرجين على أسلحة ناقلة الجنود المدرعة "أو تي-64إس": مدفع رشاش عيار 14.5 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم.

وعُثر في نفس المعبر على عربات تركها المسلحون من طراز "أو تي-64إس" منها العربة التي نُزع منها برج الأسلحة ليوضع في عربة "إم تي-إل بي".

وفي ظن خبراء عسكريين فإن مدرعات "إم تي-إل بي" و"أو تي-64إس" وصلت إلى المسلحين في سوريا من بلغاريا.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا