الصين تقدم حزمة مساعدات لسوريا واليمن والأردن وفلسطين

جهينة نيوز

أعلنت بكين عزمها على تقديم نحو 100 مليون دولار لسوريا والأردن واليمن وفلسطين على شكل مساعدات إنسانية.

وقال الرئيس الصيني شى جين بينغ خلال افتتاح المنتدى الثامن للتعاون الصيني العربي اليوم في بكين: "الصين ستقدم للشعب السوري والأردني واليمني 600 مليون يوان (90.6 مليون دولار) مساعدات إنسانية".

وأشار شي إلى نية بلاده مد الجانب الفلسطيني بنحو 100 مليون يوان (15 مليون دولار) لدعم جهود السلطة الفلسطينية الرامية إلى تحفيز التنمية الاقتصادية، موضحا أنه سيعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني في الساحة الدولية على تعزيز مصالحه الدبلوماسية.

المصدر: نوفوستي