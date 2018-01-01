صفقة جديدة لبرشلونة مع لاعب برازيلي

جهينة نيوز

أعلن نادي برشلونة الإسباني التعاقد رسميا مع البرازيلي آرثر ميلو لاعب فريق جريميو، عقب الاتفاق المبرم بين الناديين في شهر مارس/آذار الماضي.

وأوضح العملاق الكتالوني في بيان رسمي، أن الصفقة كلفت خزائنه 31 مليون يورو، كما شمل العقد حوافز إضافية تبلغ تسعة ملايين يورو.

ويمتد عقد لاعب خط الوسط البرازيلي، لست سنوات، لينتهي مع حلول صيف 2024.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب مع برشلونة، يتضمن شرطا جزائيا بلغت قيمته 400 مليون يورو.

وساهم صاحب الـ21 عاما في تتويج فريقه السابق بثلاث بطولات خلال ثلاث سنوات.