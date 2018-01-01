رونالدو يوقع عقداً جديداً للترويج لحملة تبرع بالدم!

جهينة نيوز

أعلنت شركة "Avis bellano" الإيطالية، عن توقيعها لعقد مع أفضل لاعب في العالم ونجم منتخب البرتغال وريال مدريد، كريستيانو رونالدو، للترويج لحملة للتبرع بالدم.

ووفقا للشركة، سيتم طباعة ملصقات عليها صورة رونالدو وعبارات تناشد الجميع التبرع بالدم.

ومن المقرر أيضا أن يقوم الدون بتصوير مقطع فيديو، يشرح خلاله أهمية التبرع بالدم.

وتزداد التكهنات مؤخرا حول انضمام رونالدو لصفوف يوفنتوس، وهي التكهنات التي لم ينفيها النادي الإيطالي بشكل مباشر.

وتؤكد تقارير صحفية أن يوفنتوس توصل بالفعل لاتفاق مع رونالدو للتعاقد معه لمدة أربعة مواسم براتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو معفاة من الضرائب.