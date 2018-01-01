أبراج يوم الثلاثاء 2018/7/10 مع خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران

مولود اليوم 7/10: أكثر الأشخاص يتحمل الأعباء بحياته المبكرة، ليس لديه القدرة على المسايرة، يكره الظلم، يحب العلم، ذاكرة جيدة، محلل قوي ومنطقي، لا يُقاد، أحياناً عصبي ويندفع، عنده طيبة وعنده هالة جذابة لكن لسانه لا يرحم ودائماً يحب أن يعيش ببحبوحة، عمل ونجاح وتسهيلات وتجدد وتغيير بالأشهر القادمة والأوفر حظاً هي بانطلاقتك ومبادرتك لتصل بالحب ولتحافظ على حبك ولتتسلح بالحكمة ولتحافظ على مكانتك، هذه السنة لك مكانة، إذا كنت متزوج انتبه من الخلافات خضوع لمسائلة وإذا كنت عازب يمكن ارتباط وحظ جيد، عليك أن تتحرك وتعمل حظك بنفسك، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: نهارك يشير لازدهار وحركة وتواصل مع الآخرين، التوتر هو بداية السعادة، لا تفشّل بداية نجاحك لأنه نهار يرسل اشارات ابجابية للحبيب للشريك، يمكن وجود أشياء اليوم بعضها كانت مواجهات كلامية تجد لها حل، بمعنى احتمال حصول لكن المواجهة تكون ابجابية فيها حركة وتواصل فيها معرفة وفيها اقامة علاقات مفيدة مع أشخاص من خارج محيطك العادي، لذلك نهار للحركة والازدهار لك مولود الحمل.

الثور: يومك جيد وأفضل من اليومين الماضيين، يتوجب عليك تحديد الخطوط والأولويات وتفادي لأي سهو، قرارات سابقة تترجم عملية بمجالك المهني، يمكن أن تكون عرضة للمسؤولية خصوصاً على صعيد المال، تحاشى الصرف حتى لا يتراكم عليك الديون، اليوم بالعموم جيد مال عند الثور اليوم.

الجوزاء: تتحمس وتشارك نشاطات، خطواتك جريئة، ينعرض عليك مهمة شبه مستحيلة، الحظ يغير من معطياتك ولمصلحتك، انتهز الفرصة لإبراز طاقاتك و دع نجومك تضيء لأن القمر عندك قوة وصفاء ونقاء عندك مولود الجوزاء.

السرطان: إذا كنت تريد الانطلاق بورشة عمل جديدة، أفضل لك أن تنتظر لوصول القمر لبرجك، عليك ضبط الأعصاب أولاً وثانياً عدم الانجراف وراء مشاعر قوية، الجو العام ضاغط، تتعرض لمضايقة، حاول أن تحافظ على سمعتك النقية وعدم اثارة العداوة وغيّر بتفكيرك وفكّر بحاضرك، ممكن أن تعمل مع ناس غريبة اليوم مولود السرطان.

الأسد: تنتطلق بثقة ونجاح وتحقق تقدم على صعيد اجتماعي، تسمع خبر سار ومفاجئات سارة سواء كانت على صعيد عاطفي قانوني مهني، بالعموم تعيش وقت مميز وغير اعتيادي وانشط بتحسين روابط عائلتك، يوم جميل لتعبر بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك بدون حرج أو ارباك وإذا مقتنع بالفكرة التي في ذهنك بإمكانك أن تنفذها لأنه بوم للتمني مولود الأسد.

العذراء: تنفرج أمورك، ترتفع أسهمك، يوم يشجع التفاوض والحوار، يحمل لك نجاح وتعود المياه لمجاريها الطبيعية لتعيش أجواء عاطفية لطيفة وجيدة نوعاً ما، تتركز جهودك على الأعمال الصعبة، تتقدم خطوات مهمة للأمام، وسوف ترحب بما هو غير متوقع اليوم، بمعنى إن كان أوراق أو معاملات مع غرباء إن كانت نزلة أسواق أو بعض التصليحات عند العذراء اليوم.

الميزان: نهار تنطلق فيه لمشاريع وأعمال ومعاملات ، عدم اهمال التفاصيل حتى لو كثرت الضغوط حاول أن تبكّر لعملك واحفظ ماء وجهك في جميع الاحتمالات لكي توظف كل ما يقدمه لك القدر من فرص ثمينة، بشكل عفوي يمكن أن تكون مفيدة الفرص لا تقيدها، الصبر هو أفضل علاج لك اليوم بمعنى، يوجد شيء يتعلق بمعاملات وبحركة ويمكن أن يكون تواصلك أكثر شيء مع الناس للسفر أو تستقبل زوار مولود الميزان.

العقرب: ناقش بجرأة وعزيمة، لا تترك الضغوط طارئة، أظهر مواهبك لأن اليوم يوجد تفاهم مع الآخرين، ناجح التفاوض، إطلاق مشاريع، تروّج لمشاريع، مسائل طارئة، توريط بشؤون الآخرين ومخالفة القوانين انتبه، احتمال مصالحة، يمكن وجود بعض الأمور المالية والاستحقاقات أو مواضيع استشفاء عند العقرب اليوم.

القوس: احتمال أن يكون يومك فيه تحدي ومضايقة، احمي مصالحك من أي مغامرة مع العلم أنه يوم للتعارف والجلسات الحميمة، لا تجادل انتبه أن تقع في فخ الانفعال، لا تبحث عن المشاكل، كن دبلوماسي مولود القوس.

الجدي: اليوم ضاغط، تتجرأ لطي صفحة لمواضيع، تعيش بفرح ونصر ومناقشات عمل لا تفرض رأيك، نظّم وقتك حتى تتفادى التقصير بواجباتك لا تؤجل، بمعنى تراكم أعمال وتنقل، بين الأمس واليوم عندك عمل كثيراً مولود الجدي.

الدلو: تدور الأيام، يصبح يومك جميل، حاول أن تمهد ليوم ناشط وتقلب بمعطيات لصالحك، فترة ايجابية لمصالحة ولايجاد حلول مرضية تشجع بطرح أفكارك، تبتسم لك السماء لأن اليوم محظوظ ويمكن خبر يخص أولاد أو تغيير إقامة أو صوتك مسموع مولود الدلو.

الحوت: تظهر بعض الأمور الشخصية والعائلية مزعحة، صراحة يوم مفيد لك اذا حاولت أن تفسح مجال لتعود عن بعض القضايا وتراجع حساباتك مع ذلك هدء من روعك حتى لا تسبب لنفسك ارباك وقلق لأن اليوم يوجد هم عائلي أو بعض الأمور الشخصية عند الحوت.