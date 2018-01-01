خلفا لجونسون. تعيين جيريمي هانت وزيرا للخارجية البريطانية

جهينة نيوز

أعلن مكتب رئيسة وزراء بريطانيا، اليوم الاثنين، عن تعيين وزير الصحة السابق، جيريمي هانت، وزيرا جديدا للخارجية خلفا لبوريس جونسون، الذي تقدم باستقالته من منصبه اليوم.

وقال مكتب رئيسة الوزراء على "تويتر"، إن "الملكة إليزابيت الثانية كانت مسرورة بالموافقة على تعيين جيريمي هانت كوزير للخارجية".

واستقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، بعد أيام من توصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على استراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ماي وأرسل بالبريد الإلكتروني "قبلت رئيسة الوزراء بعد ظهر اليوم استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية. سيعلن قريبا عن اسم من سيخلفه. وتشكر رئيسة الوزراء بوريس على عمله".