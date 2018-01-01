امرأة تلد توأم يفصل بينهما 12 يوما..!؟

جهينة نيوز

دخلت أم بريطانية التاريخ، بعد وضعها توأمها بفاصل زمني بين ولادة الطفل الأوّل، عن ولادة الطفل الثاني، يقدّر بـ12 يومًا.

وأفادتْ صحيفة ذا صن البريطانية، أنّ أطباء المستشفى الذي نُقلت إليه الأم، وتدعى فيكي جرين، 32 عامًا، قاموا بتوليد صبي لدى وصول فيكي إلى هناك، بعدما جاءتها آلامّ الولادة بشكل مبكّر، وبعد فترة قصيرة، توقّفت انقباضات الرحم، ليقرّر الأطباء ترك الطفل التوأم الآخر، وهي أنثى، لتكمِل نموّها بشكل طبيعي في رحم أمها.

وبعد مرور 12 يومًا وضعتْ فيكي تلك الطفلة، عبر عملية قيصرية بعد إصابة فيكي بعدوى كانت من الممكن أنْ تشكل تهديدًا على حياتها.

وبالفعل بات الطفلان (بريسلي برادشو وبيسلي) صاحبا لقب التوأم، الذي ولد بأطول فاصل زمني بينهما في إنجلترا.