عقوبات أمريكية على شركة سياحية إيرانية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات على شركة "ماهان تريفيل" السياحية الإيرانية، التابعة لشركة "ماهان" للطيران، التي فرضت واشنطن عقوبات عليها في وقت سابق، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.

وجاء في بيان للخزانة الأمريكية، أن الشركة المذكورة كانت تدير التعاملات الدولية لشركة "ماهان" للطيران الإيرانية، وخاصة التعاملات المالية لصالح شركة الطيران، التي فرضت واشنطن العقوبات عليها تحت مرسوم حول محاربة الإرهاب.

وتشمل العقوبات على "ماهان تريفيل أند توريزم" تجميد كافة أصولها داخل منطقة الاختصاص الأمريكية.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن شركة "ماهان" للطيران تقدم خدمات للحرس الثوري الإيراني، الذي تتهمه واشنطن بدعم الإرهاب.

وحسب السلطات الأمريكية، فإن الشركة تستخدم طائراتها لتوريد الأسلحة ونقل المسلحين والعملاء الإيرانيين.

وأعادت الولايات المتحدة العقوبات على إيران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق على برنامج طهران النووي، الذي تم التوصل إليه في فيينا في يوليو عام 2015 بين إيران والسداسية الدولية.