الرئيس الأسد وعقيلته يستقبلان أبناء وبنات الشهداء المتفوقين بالثانوية

جهينة نيوز

استبقل الرئيس بشار الأسد وعقيلته السيدة اسماء الأسد، اليوم، أبناء وبنات الشهداء المتفوقين بالثانوية العامة بفرعيها الادبي والعلمي.

وقالت رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "..آباؤكم قدموا حياتهم لمحاربة التخلف.. وأنتم بتفوقكم هذا تسيرون في نفس الطريق الذي تواجهون فيه ذلك التخلف بالعلم.. والأهم هو أن تعرفوا كيف تغيرون المجتمع.. فلا فائدة من أي علم لا يكون له آثار إيجابية على الناس والمجتمع عموماً.."

وأضافت الرئاسة: "الرئيس #الأسد خلال استقباله والسيدة #أسماء اليوم.. لأبناء وبنات #الشهداء المتفوقين الذين حصلوا على معدل 95% وما فوق في الثانوية العامة للعام 2018 بفرعيها العلمي والأدبي.. مع أمهاتهم.. #أبناء_الشهداء_أمانة"