ماي: على الإتحاد الأوروبي تغيير المسار وإلا انسحبت بريطانيا دون اتفاق

الإثنين, 9 تموز 2018 الساعة 21:07 | سياسة, عالمي

ماي: على الإتحاد الأوروبي تغيير المسار وإلا انسحبت بريطانيا دون اتفاق

جهينة نيوز

ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم أنه ينبغي للإتحاد الأوروبي أن يتعامل بإيجابية مع مقترحها الجديد لخروج بلادها من التكتل وإلا جازف بانسحاب بريطانيا دون اتفاق.

وقالت ماي، بعد قليل من استقالة اثنين من كبار وزراء حكومتها احتجاجاً على خططها الخاصة بالانسحاب، إن عروض بروكسل غير مقبولة.

وأضافت ماي للبرلمان "ما نقترحه يمثل تحدياً للاتحاد الأوروبي، فهو يلزمه بالتفكير مجدداً وبتجاوز المواقف التي اتخذها حتى الآن والموافقة على توازن عادل للحقوق والالتزامات".

وأشادت ماي بوزير الخارجية بوريس جونسون ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز اللذين استقالا احتجاجاً على خطتها للانسحاب، مما أثار أزمة داخل حكومتها.


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