حكم أوروغوياني يقود نصف نهائي فرنسا وبلجيكا غدا

الإثنين, 9 تموز 2018 الساعة 15:48 | رياضة, مونديال روسيا 2018

حكم أوروغوياني يقود نصف نهائي فرنسا وبلجيكا غدا

جهينة نيوز

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم أندرياس كونيا من الأوروغواي، لقيادة المباراة الأولى في الدور نصف النهائي لكأس العالم في روسيا، والتي تجمع بين فرنسا وبلجيكا الثلاثاء في مدينة سان بطرسبورغ.

وربما يبدو قرار الفيفا مفاجئاً لكون المنتخب الفرنسي أخرج نظيره الأوروغوياني من الدور ربع النهائي (2-صفر)، الا ان قوانين الاتحاد الدولي لا تمنع ذلك.

وكان الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا قاد مباراة فرنسا والأوروغواي في الدور ربع النهائي، علماً أن بلاده أقصيت على يد المنتخب الفرنسي في الدور ثمن النهائي (3-4).

وبموجب أنظمة بطولات من هذا النوع يقيمها الفيفا، يستبعد بشكل تلقائي الحكام الذين يحملون جنسية المنتخبات التي تتقدم الى الأدوار النهائية، ويبقى الاعتماد على حكام اختيروا في بداية البطولة، ولم تتأهل منتخبات بلادهم.


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