وفد من منظمة التحرير الفلسطينية الى دمشق اليوم.. و"مخيم اليرموك" على رأس قائمة المباحثات!

جهينة نيوز

يتوجه وفد من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم الاثنين إلى دمشق لبحث العلاقات بين الطرفين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـRT إن الوفد سيكون برئاسة عزام الأحمد، وسيبحث مع الجانب السوري مستجدات الوضع السياسي في المنطقة و"صفقة القرن" ووضع المخيمات.

فيما أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الوفد، سيلتقي بعدد من الشخصيات الرسمية في الحكومة السورية، مبينة أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين عامة وأوضاع مخيم اليرموك (قرب دمشق) خاصة ستكون على رأس قائمة المباحثات.