ماكرون يصل روسيا لحضور مباراة منتخب بلاده في كأس العالم

جهينة نيوز

قال الكرملين إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى روسيا لحضور مباراة في بطولة كأس العالم.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر إلى روسيا فقط لحضور مباراة كأس العالم لكرة القدم، التي ستجري في بطرسبورغ.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لحضور هذه المباراة، ولكن بغض النظر عن ذلك، لا يوجد نقص في التواصل بين الرئيسين.

وقال بيسكوف للصحفيين: "حسب ما نعلم، يعني الرئيس ماكرون الحضور لبطرسبورغ فقط للمباراة وبعدها مباشرة مغادرة بطرسبورغ، في المقابل، لا ينص جدول الرئيس بوتين على زيارة هذه المباراة".

وأضاف: "لقد تكونت لديهما علاقات طيبة وبناءة، أعني الرئيسين بوتين وماكرون، لذا في هذه الحالة، لا يوجد نقص في التواصل بين روسيا وفرنسا على أعلى المستويات".

سبوتنيك