إيران ستسحب 300 مليون يورو نقدا من المانيا بسبب العقوبات الأمريكية

جهينة نيوز

تخطط طهران سحب 300 مليون يورو نقدًا من حساباتها في ألمانيا، ونقلهم إلى البلاد على متن طائرة خاصة، بسبب استئناف العقوبات الأمريكية ضد إيران الشهر المقبل.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية بالإشارة إلى مصادر خاصة، إن إيران بحاجة إلى هذا المبلغ نقداً من أجل "تقديمه إلى المواطنين الإيرانيين الذين يتم حرمانهم من استخدام بطاقات الائتمان المعترف بها أثناء الرحلات الخارجية".

يذكر أنه في 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين طهران ومجموعة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، والذي يقيد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، والشركات والكيانات التي تتعامل معها.