الوفد المرافق لترامب خلال لقائه بوتين مؤلف من؟

جهينة نيوز

كشفت صحيفة "Politico" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مدير الاتصالات في البيت الأبيض بيل شين سيرافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هلسنكي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الوفد المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هلسنكي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتكون من مدير الاتصالات بيل شين، مدير البيت الأبيض جون كيلي، بالإضافة إلى مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ومستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر.

كما سيرافق الرئيس الأمريكي مسؤول وحدة التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض دان سكافينو، والمتحدث باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، بالإضافة إلى زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب والمتحدثة باسمها ومساعدتها ليندساي رينولدز والمساعد ستيفاني غريشام.