رصد طائرة الزعيم الكوري الشمالي قرب روسيا

جهينة نيوز

رصدت طائرة حكومية تابعة لجمهورية كوريا الشمالية في أقصى الشرق الروسي، صباح اليوم الاثنين، يستخدمها عادة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ومسؤولون كوريون شماليون كبار آخرون.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم، إلى إن بيانات الموقع الإلكتروني الخاص بمراقبة حركة الطيران المدني، توكد هبوط طائرة من نوع أي إل-62 إم في مطار فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا صباح اليوم الاثنين، وقد أقلعت بعد ثلاث ساعات من المطار باتجاه بيونغ يانغ.

وأوضح مصدر مطلع للوكالة أن "هبوط الطائرة رقم واحد، لا يعني وجود الزعيم كيم جونغ أون على متنها". وقد تكون الطائرة تنقل مسؤولين من كوريا الشمالية ضمن التحضيرات للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي، وبالتالي ضمن إعداد زيارات محتملة إلى فلاديفوستوك في أيلول/سبتمبر القادم.

وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 14 حزيران/يونيو الماضي، دعوته لزعيم كوريا الشمالية لزيارة روسيا، موضحا أن الزيارة قد تجري في أيلول/سبتمبر في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي أو التوافق عليها بشكل منفصل عبر وزارة الخارجية.