تدمير أوكار وتحصينات لإرهابيي “النصرة” في نبع الصخر ومحيط مدينة القنيطرة

جهينة نيوز

نفذت وحدة من الجيش رمايات دقيقة على تحصينات ومحاور تسلل إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" بريف القنيطرة الجنوبي الغربي وفي محيط مدينة القنيطرة وأوقعت في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وقصف الجيش برمايات مدفعية دقيقة أوكار ونقاط تسلل مجموعات إرهابية في قرية نبع الصخر بالقرب من الحدود الإدارية لريف درعا الشمالي الغربي ومحيط مدينة القنيطرة أدت إلى إيقاع عدد من أفرادها قتلى ومصابين وتدمير تحصينات وأوكار لهم.

وافادت مصادر محلية أنه خلال الأيام القليلة الماضية التي شهدت انتصارات متتالية للجيش في ريف درعا وانضمام معظم قراها وبلداتها إلى المصالحات المحلية تم رصد تسلل إرهابيين هاربين من ريف درعا باتجاه الريف الغربي للقنيطرة الرافضين للمصالحة وذلك للانضمام إلى أقرانهم من التنظيمات الإرهابية فيها.

وتتم تحركات الإرهابيين تحت حماية كيان العدو الإسرائيلي وبالتنسيق مع متزعمي التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وتصدت وحدة من الجيش أمس الأول لاعتداء مجموعة إرهابية من تنظيم " النصرة" على إحدى النقاط العسكرية في محيط مدينة البعث في القنيطرة وأوقعت بين صفوفها قتلى ومصابين.

سانا