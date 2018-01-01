كريستيانو رونالدو يرفض عرضاً مالياً ضخماً!

جهينة نيوز

تحدثت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية عن رفض نجم ريال مدريد و المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عرضا ماليا ضخما قدم له من أحد أندية الدوري الصيني.

فبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن رونالدو رفض عرضا خياليا من ناد صيني لم يعلن عنه، العرض الذي وصل إلى نحو 234 مليون دولار.

في الوقت الذي تتحدث العديد من التقارير الإخبارية عن قرب انتقال البرتغالي إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو.

يذكر بأن العلاقة بين رونالدو والنادي المدريدي شابها في الآونة الأخيرة عدد من المشاكل وبخاصة بعد رحيل المدير الفني للملكي الفرنسي زين الدين زيدان.

بالإضافة للمشاكل مع الضرائب التي يواجهها في إسبانيا ورغبته في خوض تجربة جديدة.