تعرف على تعليمات وشروط القبول في مدارس المتفوقين للعام الدراسي 2018 / 2019!

جهينة نيوز

أصدرت وزارة التربية شروط القبول وتعليماته في مدارس المتفوقين للعام الدراسي 2018-2019 م وتشتمل شروط القبول للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي.

وشروط القبول للصفوف الثامن والتاسع من التعليم الأساسي والثاني والثالث من مرحلة التعليم الثانوي.

كما حددت موعد إجراء اختبار القبول للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي، يوم الأحد في 12 /8 /2018، وان بدء الدوام مع بداية الدوام الرسمي لمدارس (التعليم الأساسي - والثانوية العامة). وبينت التعليمات والشروط شمول صفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي والشرعي بالإضافة إلى مرحلة التعليم الثانوي.‏

واشتملت التعليمات قبول الطلبة الحاصلين على ( 3100 ) درجة في التعليم الأساسي والراغبين في التسجيل في مدارس المتفوقين دون خضوعهم لاختبار القبول إضافةً إلى العدد المسموح به في هذه المدارس. كما يقبل الطلبة الحاصلون على(3100) درجة في شهادة التعليم الشرعي في المواد الأساسية (اللغة العربية- الرياضيات- الاجتماعيات- العلوم العامة- اللغة الإنكليزية- اللغة الفرنسية- العقيدة الإسلامية ) لأنها موازية لمادة التربية الدينية في التعليم الأساسي وإسقاط علامات باقي المواد الشرعية (التفسير والاستحفاظ والتلاوة-الحديث الشريف-الفقه-الخطابة) والراغبون في التسجيل في مدارس المتفوقين.‏

كما يقبل في الصفوف الثامن والتاسع الأساسيين والثاني والثالث الثانويين الطلاب الذين نجحوا إلى هذه الصفوف في مدارس المتفوقين بنتيجة العام الدراسي2017 -2018م. وحددت التعليمات لكل صف ثلاث شعب صفية وتفتتح شعب إضافية للصف الأول الثانوي والصف السابع من التعليم الأساسي في مدارس المتفوقين عند توافر الإمكانات المادية والكادر التدريسي على أن يراعى قبول الطلاب وفق تسلسل درجاتهم النهائية في امتحان القبول وألا يتجاوز عدد الطلاب في الشعبة الواحدة (30) طالباً.‏

وبينت التعليمات أنه يقبل في الصف السابع الأساسي من يكون حاصلاً على (180) درجة فما فوق في الصف السادس الأساسي ، شريطة عدم الرسوب في أحد صفوف مرحلة التعليم الأساسي . هذا ويجرى للمتقدمين اختبار قبول مركزي يوم الأحد في 12/8/2018 وتوضع للمتقدمين درجات لهذا الاختبـار قدرها (100) درجة . شريطة أن يحصل التلميذ على (60 ) درجة فما فوق من أصل (100) درجة وهي الدرجة العظمى في اختبار القبول المركزي الذي تجريه وزارة التربية ، وتحتسب علامة النجاح وفق الآتي : (درجة النجاح في الصف السادس الأساسي) + (درجة الاختبار) = النتيجة النهائية.‏

وفيما يتعلق بالقبول في الصف الأول الثانوي أوضحت التعليمات حصول الطالب على ( 2800 ) درجة فما فوق في امتحان شهادة التعليم الأساسي لدورة 2018م . أن يكون حاصلاً على (2800 ) درجة فما فوق في امتحان شهادة التعليم الشرعي لعام 2018م من أصل (3100) درجة في المواد الأساسية، وإسقاط علامات باقي المواد الشرعية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الرسوب في أحد صفوف مرحلة التعليم الأساسي.‏

ويتقدم لامتحان القبول الطلبة من المدارس العامة ( الرسمية والخاصة ) ومدارس المتفوقين ويخضعون للشروط نفسها. ويجرى للمتقدمين اختبار قبول مركزي يوم الأحد في 12/8/2018 ، وتوضـع للمتقدميـن درجات لهذا الاختبـار قدرها (1000) درجة، شريطة أن يحصل الطالب على ( 600 ) درجة فما فوق من أصل (1000) درجة وهي الدرجة العظمى في اختبار القبول المركزي الذي تجريه وزارة التربية.

ويتم حساب الدرجة النهائية للطلاب المتقدمين وفق الآتي : (درجة الطالب في الصف التاسع الأساسي + درجة الطالب في الاختبار المركزي) . ودرجة الطالب في الصف التاسع الشرعي للمواد المذكورة أعلاه+ درجة الطالب في الاختبار المركزي، ويقبل الطلاب حسب العدد المخصص وفقا لتسلسل الدرجة النهائية التي يحصل عليها الطلاب .

صحيفة الثورة