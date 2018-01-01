3 مصارف عامة تُحضّر لمنح قروض مشتركة

جهينة نيوز

تناقش ثلاثة مصارف عامة إمكانية منح قروض مشتركة لتمويل المشاريع الضخمة، وذلك في خطوة جديدة على طريق دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الإنتاج.

واكدت مصادر مصرفية مطلعة أن المصارف العامة التي تعمل على بلورة فكرة منح قروض مشتركة هي المصرف العقاري، والمصرف الصناعي، والمصرف التجاري السوري، لافتة إلى أن منح مثل هذه القروض مشرعة بموجب قوانين وأنظمة موجودة، ولكنها لم تكن مفعّلة، ولكن الفترة الراهنة تحتاج تفعيل القروض المشتركة على اعتبار أن مرحلة إعادة الإعمار تحتاج تأسيس مشاريع ضخمة جديدة، وترميم المتضرر منها.

وكشفت المصادر أن اجتماعات مرتقبة ستُعقد بين المعنيين في المصارف الثلاثة، وسيجري فيها مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بمنح قروض مشتركة بما فيها تحديد المصرف القائد لإدارة عملية المنح، مشيرة إلى أن هذه القروض ستمنح بالتعاون مع المصارف الثلاثة في حال كان المشروع المراد تمويله يحتاج قروضاً تتجاوز نسبة 25% من الأموال الخاصة لكل مصرف.

وقالت المصادر: إن اعتماد أسس تفعيل القروض المشتركة سينتهي بتوقيع اتفاقية بين المصارف الثلاثة، وفيها سيتم تحديد المصرف القائد، ونوعية المشاريع التي سيتم تمويلها، والفوائد التي ستطبق عليها، وغيرها من الأحكام والشروط العامة، مع تأكيد المصادر أن المشاريع التي سيتم تمويلها غير معروف فيما إذا كانت هي نفسها المشاريع المغطاة بعباءة قرارات مصرف سورية المركزي وفي مقدمتها قرار سلم أولويات التمويل، أم سيكون هناك مشاريع محددة بعينها.

وأشارت المصادر إلى أن منح القروض المشتركة يخفف من مخاطر المنح، على اعتبار أن المصارف المانحة ستتقاسم المخاطر التي قد تنتج عن منح هذا النوع من القروض، ومن جهة أخرى إن طرح القروض المشتركة يساعد على استثمار أموال المصارف العامة المشتركة لكون نسب سيولتها وصلت إلى مستويات جيدة، ولابد من ضخها في أقنية الإقراض على اختلاف أنواعه، مؤكدة، والحديث للمصادر، أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستتبلور الصيغة النهائية للقروض المشتركة، بناءً على ما ستتمخض عنه الاجتماعات المزمع عقدها بين المصارف المعنية.

تشرين