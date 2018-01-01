هازارد يرشح لاعباً للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام!

جهينة نيوز

تحدث قائد ونجم المنتخب البلجيكي ونادي تشيلسي الإنكليزي، إيدن هازارد، عن اللاعب الذي يستحق الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام.

ورشح البلجيكي هازارد لاعب المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام.

وتحدث قائلا:"لقد تحدثت معه على الهاتف عدة مرات، عندما كان صغيرا شاهدني ألعب، والآن أرى كيف يلعب، أنا أحترمه كثيرا لما يقدمه في عمر التاسعة عشر، وفي كرة القدم الحديثة لا يوجد لاعب كهذا".

وأضاف هازارد بأن مبابي يستحق الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام برأيي، بحسب ما نقل موقع "beinsports".

يذكر بأن هازارد ومبابي ساعدا منتخب بلادهما للوصول للدور نصف النهائي من كأس العالم، حيث سيلتقيا يوم الثلاثاء على ملعب سان بطرسبورغ في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين،

حيث سيتأهل أحدهما للمباراة النهائية بانتظار النصف النهائي الآخر الذي يجمع منتخبي كرواتيا وإنكلترا.