روسيا لن تنسحب من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

جهينة نيوز

أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن روسيا لا تنوي الانسحاب من المنظمة على الرغم من القرار الأخير بتوسيع صلاحياتها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت في الـ28 من الشهر الماضي أن قرار منح الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات لا تخصها في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية غير شرعي وجاء نتيجة التلاعب السياسي والرشا المباشرة لعدد من الوفود والابتزاز الصريح من قبل بريطانيا وغيرها من الدول الغربية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شولغين قوله في مقابلة مع صحيفة ازفستيا الروسية, نشرت اليوم, ردا على سؤال بشأن احتمال خروج روسيا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “دعونا لا نختلس النظر بعيدا إلى الأفق.. سوف نقوم الآن بتحليل نتائج مؤتمر الدول الاعضاء في المنظمة وسنرى كيف ستتطور الأحداث وأي مقترحات سيتم تقديمها بهذا الخصوص”.

وأشار شولغين إلى أن قرار موسكو سيكون “مدروسا بعمق وموثوقا ومتوازنا مع وجوب أخد مصالح روسيا الوطنية بعين الاعتبار”.

وأضاف المسؤول الروسي “أستطيع القول أن روسيا ستفعل كل ما هو ممكن للسماح لهذه المنظمة التي كانت في وقت ما ناجحة بالعودة إلى عملها بشكل كامل على أساس الإجماع والاحترام المتبادل من قبل الدول الأطراف في المنظمة لمصالح بعضها البعض”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعرب في وقت سابق عن قلق موسكو العميق بشأن مستقبل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بعد اعتماد القرار بينما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن قرار توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “غير شرعي وستكون له عواقب وخيمة”.