وفاة أكبر معمرة في أوروبا

جهينة نيوز

توفيت أكبر امرأة معمرة في أوروبا، عن عمر يناهز 116، وهي إيطالية، وتعد ثاني أكبر معمرة في العالم بعد اليابانية تيو مياكو، التي تبلغ من العمر 117 عاما.

وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية، أن المرأة، التي تدعى جيوسيبينا برويتتو فراو، توفيت يوم 6 يوليو تموز، في بلدية مونتيلوبو فيورنتينو، في محافظة فلورنسا، وهي تبلغ من العمر 116 عاما و 37 يوما.

يشار إلى أن المتوفية لم تكن فقط كأكبر معمرة إيطالية، ولكن أيضا ثاني أكبر امرأة معمرة على هذا الكوكب بعد المرأة اليابانية تيو مياكو، البالغة من العمر 117 عاما.

ولدت برويتو في مدينة لا مادالينا "جزيرة سردينيا"، في 30 مايو / أيار 1902، وتزوجت برويتو في ستينات القرن الماضي من رجل من بلدة مونتيلوبو فيورنتينو، حسب عمدة البلدة باولو ماسيتي، الذي ذكر أنها عاشت في تلك البلدة وأنجبت ولدا واحدا.