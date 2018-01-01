متابعة إعادة تأهيل المشاريع الخدمية بدوما وحرستا.. ومحافظ الريف يتوعد رؤساء البلديات المخالفين للقانون بعقوبات شديدة!

جهينة نيوز

تابع محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم تنفيذ المشاريع الخدمية والإنشائية وترحيل الأنقاض وتأهيل المرافق العامة و المؤسسات الحكومية في مدينتي حرستا و دوما، رافقه غي جولته بعض أعضاء مجلس الشعب عن المنطقة و أعضاء المكتب التنفيذي و جميع مديري المؤسسات الخدمية و الأجهزة المحلية و رؤساء المجالس المحلية في المنطقة.

وفي مدينة حرستا التقى المحافظ رئيس وأعضاء المجلس المحلي في المدينة و وجهاء المجتمع المحلي و استمع منهم إلى واقع الخدمات التي يتم تنفيذها، كما تفقد المحافظ و صحبه الأعمال الإنشائية لمقسم الهاتف في مدينة حرستا الذي بلغت تكلفة إعادة تأهيله كبنية إنشائية نحو 60 مليون ليرة حسب مدير فرع الاتصالات في ريف دمشق المهندس جمال قالش.

و أكد للأهالي أنه سيتم تخصيص مركز لخدمة المواطنين ضمن مركز الهاتف و سيتم افتتاحه خلال المرحلة القريبة القادمة كما تفقد المحافظ حديقة تشرين في حرستا التي قام المجلس المحلي بإعادة تأهيلها من جديد كما اطلع على واقع ترحيل الأنقاض في شوارع المدينة.

و توجه بعد ذلك إلى مدينة دوما و تابع بعض الأعمال الخدمية التي تنفذ حالياً في المدينة و استمع من الدكتور ياسين نعنوس مدير الصحة في المحافظة عن مركز مدينة دوما الغربي الصحي الذي تم افتتاحه أمس، و أكد المحافظ للأهالي أنه سيتم دعم بلدات الغوطة الشرقية خلال الفترة القريبة القادمة بأكثر من ملياري ليرة لتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية و المرافق العامة، لافتاً إلى أن إعادة تأهيل شبكة المياه في دوما سيتم التعاقد لإعادة تأهيلها من قبل إحدى المنظمات الدولية و بتكلفة تقدر بنحو 850 مليون ليرة سورية.

ولفت المحافظ إلى أن إعادة تأهيل المنظومة الخدمية في جميع مناطق الغوطة الشرقية تسير بشكل جيد و سيتم تنفيذ اختبارات مرحلة التعليم الأساسي للمتخلفين في منطقة الغوطة الشرقية ضمن مناطقهم، مشدداً على موضوع مخالفات البناء و قال: سيحاسب رئيس الوحدة الإدارية و رئيس المكتب الفني و صاحب المخالفة و من ساهم بتنفيذها ضمن أحكام المرسوم 40 الناظم لمخالفات البناء وسيتم إحالة كل من يساهم في هذه المخالفات إلى القضاء خاصة وأن البعض من رؤساء البلديات تسول لهم أنفسهم ارتكاب مخالفات قبل انتخابات الإدارة المحلية القادمة و هم يخطئون إذا فكروا بهذه الطريقة لأنه سيتم محاسبتهم بعد إنهاء تكاليفهم من البلديات مهما كانت صفتهم ولو بعد حين.

و استمع المحافظ إلى طلبات و شكاوى الأهالي التي تلخصت بالإسراع بعودة جميع الخدمات إلى البلدات و المدن و القرى و السماح للمواطنين بإدخال المواد الأولية لإعادة ترميم منازلهم و النظر بشكل أسرع لوضع المتخلفين عن الجامعات و الخدمة الإلزامية و تأمين مستلزمات الزراعة و تسهيل أمور المزارعين و الإسراع بعودة بناء المساجد و غيرها من الطلبات التي أكد المحافظ أن الجهات المختصة تعمل على معالجتها بشكل سريع، و في نهاية الاجتماع قدم المجتمعون برقية وفاء و ولاء للرئيس بشار الأسد معاهدين سيادته على المضي قدماً لإعادة بناء سورية المتجددة.

تشرين