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بالخريطة.. وضعية السيطرة بعد تحرير على قرى ام المياذن والطيبة وبلدة نصيب بريف درعا
الأحد, 8 تموز 2018 الساعة 21:12 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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