بالخريطة.. وضعية السيطرة بعد تحرير على قرى ام المياذن والطيبة وبلدة نصيب بريف درعا

الأحد, 8 تموز 2018 الساعة 21:12 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالخريطة.. وضعية السيطرة بعد تحرير على قرى ام المياذن والطيبة وبلدة نصيب بريف درعا

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