ارتفاع عدد ضحايا الحر في كندا

الأحد, 8 تموز 2018 الساعة 18:28 | مجتمع, حوادث

ارتفاع عدد ضحايا الحر في كندا

جهينة نيوز:

إرتفع عدد الوفيات المرتبطة بموجة الحر في مقاطعة كيبيك الكندية، ليصل إلى 54 على الأقل في أسبوع واحد.

وقالت هيئة الإذاعة الكندية "سي.بي.سي" نقلا عن مسؤولين، إن 28 من الضحايا سقطوا في مونتريال، بينما توفي الباقون في مناطق في جنوب كيبيك.

ولفت المسؤولون إلى ان الضحايا الذين لاقوا حتفهم من كبار السن، خاصة الرجال الذين يعيشون بمفردهم، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة، وكثير منهم يعانون من مشاكل مثل تعاطي المخدرات أو أمراض مزمنة أو عقلية.

وقالت "سي.بي.سي" إن العامل الحاسم في الوفيات الناجمة عن سخونة الجو، هو عدم وجود تكييف هواء داخل الشقق، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.


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